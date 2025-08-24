وكيل «الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل مستمرة في الإبادة وتهدد الأمن والسلم الدوليين

أكد السفير عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يعكس استمرارها في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن القصف المتكرر والاقتراب من مدينة غزة يكشف عدم جدية إسرائيل في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وعدم اهتمامها بأرواح الرهائن والأسرى والمعتقلين.

وأوضح «عوض الله»، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن هذه الجرائم تستدعي تحركًا عاجلًا على المستوى القضائي الدولي، وكذلك من خلال المؤسسات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة والعالم.

وأشار إلى وجود حراك دبلوماسي مستمر عبر النقاشات مع وزارات خارجية الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الجهود المبذولة داخل مجلس الأمن الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وكشف عوض الله عن عقد اجتماع لكبار المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي اليوم، على أن يعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية غدًا، من أجل بحث آليات مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، خصوصًا التصريحات المتعلقة بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة.