أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور
وكيل «الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل مستمرة في الإبادة وتهدد الأمن والسلم الدوليين

غزة
علي مكي

أكد السفير عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يعكس استمرارها في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن القصف المتكرر والاقتراب من مدينة غزة يكشف عدم جدية إسرائيل في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وعدم اهتمامها بأرواح الرهائن والأسرى والمعتقلين.

وأوضح «عوض الله»، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن هذه الجرائم تستدعي تحركًا عاجلًا على المستوى القضائي الدولي، وكذلك من خلال المؤسسات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة والعالم.

وأشار إلى وجود حراك دبلوماسي مستمر عبر النقاشات مع وزارات خارجية الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الجهود المبذولة داخل مجلس الأمن الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وكشف عوض الله عن عقد اجتماع لكبار المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي اليوم، على أن يعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية غدًا، من أجل بحث آليات مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، خصوصًا التصريحات المتعلقة بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة.

غزة فلسطين إسرائيل

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

الطالبة سها نبيل ووالدتها

دموع وسجدة شكر.. كيف نجت سها نبيل من رحلة الموت بالأكاديمية الوهمية بسوهاج؟

وفد هندسة جامعة دمنهور

وفد طلابي من هندسة دمنهور يعرض مشروعات مبتكرة في ملتقى الابتكار المستدام بجامعة طنطا

الممرضة الراحلة

قنا .. وفاة ممرضة بأزمة قلبية مفاجئة بمستشفى قوص المركزي

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

