اللي بتلم مصايبي.. مروة صبري تعلق على صورتها مع شقيقتها عبير صبري

نشرت الإعلامية مروة صبري صور لها مع شقيقتها الفنانة عبير صبري على حسابها الخاص بموقع إنستجرام، معبرة عن حبها لها وعلقت على الصور قائلة: “انتي اللي شكلتي شخصيتي ورسمتي طريقي، وصنعتي نجاحي، وطبعًا بتلمي مصايبي ورايا، أختي وحبيبتي وصاحبتي، وأغلى وأهم حاجة في حياتي، بحبك وربنا يخلينا لبعض”.

انفصال عبير صبري

وقد أعلنت الفنانة عبير صبري ، خبر انفصالها عن زوجها عن المحامي أيمن البياع بعد زواج دام لمدة ٧ سنوات ، ويأتي هذا الخبر مفاجأة لجمهورها بسبب الحب والتوافق الكبير الذى كان يظهر بينهما بشكل واضح .

وكتبت عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، “أعلن انفصالي عن زوجي بعد ٧ سنوات من الزواج والعشرة الطيبة ، وتم الإنفصال بكل هدوء وتفاهم .. أتمني لكل منا التوفيق والنجاح فى حياته القادمة ”.

واختتمت قائلة: “محبتكم دائما مصدر أمان لى وقوة”.