رنا رئيس تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور

شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس، متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة لها، خلال حضورها إحدى المناسبات.



فستان رنا رئيس

خطفت رنا رئيس الأنظار في أحدث ظهور، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة، ونصف كم، واتسم التصميم باللون الأبيض الذي يحمل بعض التطريزات البسيطة.



وانتعلت رنا رئيس حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الذهبي، مع كلاتش لافت اتسم بتطريزات الورد الملونة، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، بدت رنا رئيس بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت ميكاجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.