قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم KPop Demon Hunters يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
صلحوا الجرح.. جديد حالة طبيب مستشفى السيد جلال بعد شق وشه بمشرط
عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين
برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مأساة غزة للمزايدة على دور مصر
4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عقوبات رادعة تواجه المتسللين للمواقع الأثرية تصل للحبس والغرام

الاثار
الاثار
حسن رضوان

شدد قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، العقوبات على كل من يتواجد داخل المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح رسمي، أو يتسلّق آثارًا بدون ترخيص، مع مضاعفة العقوبات إذا اقترن الفعل بسلوك مخالف للآداب العامة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري الثمين.

 عقوبات رادعة للمخالفين

وفقًا للمادة 45 مكرر من القانون، يُعاقب كل من يُضبط داخل المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح، أو من يتسلّق أثرًا بدون ترخيص، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه، وقد تصل إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 تضاعف العقوبات عند مخالفة الآداب العامة

تنص المادة نفسها على مضاعفة العقوبة في حال اقتران الفعل بسلوك مخالف للآداب العامة، مما يعكس حرص المشرّع على ردع كل تصرف يسيء للتراث أو يعكس صورة سلبية عن البلاد.

 مكافحة الظواهر السلبية والتعديات على التراث

يستهدف القانون مواجهة ظواهر دخيلَة مثل الدخول الخلسة للمواقع الأثرية أو تسلق الآثار بدون ترخيص، إضافة إلى سد الثغرات التشريعية التي كانت تستغل في تهريب الآثار أو الاتجار بها، أو البناء غير القانوني على الأراضي الأثرية، حمايةً للتراث الوطني من التدهور والدمار.

 الردع والحفاظ على الهوية الوطنية

يرتكز قانون حماية الآثار على مبدأ الاختصاص العيني، مستلهماً التجارب الدولية في حماية تراثها، بهدف تحقيق الردع العام والخاص، وتوقيع عقوبات تتناسب مع جسامة الجرم، وتأمين حفظ الآثار وصون الهوية الثقافية لمصر عبر الأجيال القادمة.

مخالفة الآداب العامة قانون حماية الآثار عقوبات رادعة للمخالفين المواقع الأثرية المتاحف مضاعفة العقوبات التراث المصري الثمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

ترشيحاتنا

ميدو

ميدو: الزمالك البوصلة الثابتة في حياتي وأتحدى محاولات التشويه

ميدو

ميدو: أحلم باستضافة محمود الخطيب وكشف أسرار لم تعرف من قبل

إمام عاشور

الأهلي: توصية الجهاز الطبي وراء استبعاد إمام عاشور من قائمة لقاء غزل المحلة وأشعة جديدة للاعب قبل لقاء بيراميدز

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد