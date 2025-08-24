قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميدو: أحلم باستضافة محمود الخطيب وكشف أسرار لم تعرف من قبل

ميدو
ميدو
إسلام مقلد

أعرب أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رغبته الشديدة في استضافة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي وأسطورة كرة القدم المصرية، في برنامجه "أوضة اللبس"، مؤكدًا أن ظهوره سيكون بمثابة حلقة استثنائية تحمل الكثير من المفاجآت.

وأكد ميدو أنه في حال استضاف الخطيب، سيكون قادرًا على إخراج منه أحاديث لم يسبق أن كشف عنها في أي وسيلة إعلامية، مضيفًا: "أتشرف باستضافة الكابتن محمود الخطيب، فهو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ مصر، يتمتع بكاريزما خاصة مع الجمهور لا تتكرر إلا مع قلة نادرة".

وأوضح ميدو أن لديه العديد من الأسئلة التي سيطرحها على الخطيب بعيدًا عن المستطيل الأخضر، مشددًا على أن هناك جوانب من شخصية "بيبو" لم تظهر بالشكل الكافي للجماهير بسبب طبيعته الهادئة والمتحفظة، التي تجبر أي محاور على التقيّد في نوعية الأسئلة.

وأشار إلى أن شخصية الخطيب مليئة بالتفاصيل التي يتشوق الجمهور لمعرفة المزيد عنها، مثل حياته العائلية، وبداياته مع كرة القدم، واللحظات الصعبة التي مر بها جراء الإصابات، إلى جانب كواليس اعتزاله، وعلاقته بالراحل صالح سليم، وكذلك المواقف الشهيرة التي جمعته بنجوم جيله مثل الكابتن حسن شحاتة.

واختتم ميدو تصريحاته مؤكدًا أن الخطيب يملك تاريخًا رياضيًا وشخصيًا ثريًا، والجماهير تستحق أن تتعرف على تلك الجوانب الإنسانية والفنية التي لم يتطرق إليها أحد من قبل.

