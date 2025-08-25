نقابة الصحفيين تنظم قافلة طبية مجانية للعيون غدا

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، عن تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالتعاون مع مستشفى الرواد للعيون، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025 بمقر النقابة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وتتضمن القافلة توقيع الكشف الطبي الشامل باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، من بينها: جهاز كشف النظر، وجهاز كشف قاع العين الديجيتال، وأجهزة حدة الإبصار، وأجهزة فحص النظارات والعدسات اللاصقة، مع تواجد فريق طبي متكامل من الأطباء وهيئة تمريضية متخصصة.

كما سيتواجد بالقافلة مركز بصريات لتقديم خصومات خاصة على النظارات.

تأتي هذه القافلة ضمن برنامج متكامل للرعاية الصحية والاجتماعية، يهدف إلى توفير أفضل الخدمات الطبية للصحفيين وأسرهم داخل مقر النقابة.

