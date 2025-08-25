محمد صبحي: المهدي سليمان أخطأ بالانتقال للزمالك

أكد محمد صبحي حارس مرمى النادي الإسماعيلي السابق، أن المهدي سليمان حارس المرمى أخطأ بالانتقال إلى الزمالك.



وقال صبحي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: المهدي سليمان أخطأ بالانتقال للزمالك، وكنت ارى استمراره في الاتحاد السكندري سيكون أفضل بسبب المنافسة.



وأضاف: محمد الشناوي سيكون حارس مرمى منتخب مصر أمام إثيوبيا رغم غيابه عن المشاركة مع الاهلي الفترة الماضية.



وانتقد محمد صبحي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في ملف الصفقات، قائلا:هل من المعقول إن نصر أبو الحسن هو الذي يتفاوض بنفسه في الصفقات، هل نرى محمود الخطيب يفعل ذلك؟!..