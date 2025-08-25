موجز أخبار جنوب سيناء.. لجنة أثرية تعاين مسار تلفريك "أم بجمة" تمهيدا لتطويره.. ودعم التراث السيناوي بشرم الشيخ

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الفعاليات خلال 24 ساعة الماضية أبرزها لجنة أثرية قامت بزيارة و معاينة مسار تلفريك منطقة ام بجمة تمهيدا لتطويره كما قامت مديرية القوي العاملة بزيارة لقرية التراث بشرم الشيخ لدعم وتشجيع المشغولات اليدوية والتراثية.

واليكم تفاصيل الاخبار.

​استقبلت مدينة أبو زنيمة لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة مسار التلفريك التاريخي في منطقة "أم بجمة" ودراسة قيمته الأثرية والتاريخية.

​تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على التراث الوطني، واستثمار المقومات السياحية والتاريخية في جنوب سيناء لدعم التنمية الشاملة. كما أنها تلبية لطلب من محافظة جنوب سيناء، بهدف توثيق وتطوير المناطق الأثرية والصناعية بالمحافظة.

​أهمية الموقع

​مسار التلفريك، الذي يعود تاريخه لأكثر من 120 عامًا، كان يُستخدم في الماضي لنقل خام المنجنيز من الجبال إلى الميناء. وقد قامت اللجنة، التي تضم خبراء في الآثار الإسلامية والقبطية، بمعاينة المسار الذي يتكون من ست محطات رئيسية وسير حديدي ومحطات لتكسير الخام.

​إلى جانب المسار، كانت المنطقة تضم مدينة صناعية متكاملة تشمل وحدات سكنية وخدمية، بالإضافة إلى مستشفى ومسجد.

وأكدت اللجنة أن المنطقة تمثل قيمة تاريخية وصناعية نادرة، كونها تعكس بدايات صناعة التعدين في سيناء قبل أكثر من قرن.

​الخطوات القادمة

​أوصت اللجنة بضرورة تطوير الموقع ليصبح مزارًا سياحيًا وصناعياً فريدًا. وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحويل هذه المنطقة إلى قيمة مضافة للسياحة التاريخية والصناعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

​تهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على الإرث الحضاري والصناعي في سيناء واستثمار مقوماتها التاريخية والسياحية في خطة متكاملة للنهوض بالمحافظة.

قامت مديرية العمل بزيارة إلى قرية التراث وقد شارك في الزيارة وفد يضم وفاء نجاح، مدير عام المديرية، و عددًا من أصحاب البازارات السياحية.

​هدف ونتائجها

​خلال الزيارة، عرض منتجو الحرف اليدوية منتجاتهم المتنوعة من المشغولات البدوية التي تعكس أصالة وجودة الإنتاج السيناوي.

وقد أشاد الزوار بتميز المنتجات وتنوعها، مؤكدين على قيمتها الفنية والثقافية التي تجسد هوية سيناء الفريدة.

​اتفاق لتسويق المنتجات ودعم الأسر المنتجة

​في ختام الزيارة، تم الاتفاق على تنسيق مشترك بين الغرفة التجارية وأصحاب البازارات و العارضين.

يهدف هذا التعاون إلى تسويق المنتجات التراثية في البازارات السياحية، وفتح منافذ جديدة تتيح لهذه الحرف الوصول إلى شريحة أوسع من الزائرين.

تسهم هذه الخطوة في تحسين دخل الأسر المنتجة وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، بما يدعم استدامة الحرف اليدوية ويعزز التنمية في جنوب سيناء.