بالأسماء | إصابة 18 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة
الصور الأولى لحادث حريق جامعة قناة السويس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عن ترديدها واغتنم فضلها
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها
بالأماكن.. وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين مقار الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة
كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور
استعدادًا لبدء تنسيق المرحلة الثالثة.. دليل إرشادي لتوعية طلاب الثانوية العامة في "سؤال وجواب"
محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة ومنافية للآداب.. البلوجر نيرمين طارق تواجه هذه العقوبة
سؤال فى النواب لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب

فريدة محمد

طالب النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ مجموعة من السياسات والخطط الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وما يعانيه الشباب من صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة ، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الحكومة لمجموعة من الاجراءات لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص الوطنى باعتباره من اهم القطاعات فى الوقت الراهن لتوفير فرص العمالة للشباب.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى فى سؤال توجه به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وأحمد كجوك وزير المالية قائلاً : ما هي الخطط والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة؟ وكيف تخطط الحكومة لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما هي البرامج التي ستُقدم لدعم هذه المشاريع؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع قضية البطالة بين الشباب، وما هي البرامج التي ستُقدم لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل؟

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي الميزانية المخصصة لبرامج توفير فرص العمل للشباب، وكيف ستُراقب الحكومة تنفيذ هذه البرامج وتقييم فعاليتها؟ وهل هناك خطط لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة للشباب؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تحقق انطلاقة كبيرة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة مع صياغة سياسات جديدة لكل ما يتعلق من ملفات خاصة بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى ظل عدم اقبال الشباب على هذه المشروعات وتوافر الاعتمادات المالية الخاصة بهذه المشروعات خاصة داخل البنوك.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء عدم اقبال بعض الشباب الراغب فى الحصول على فرص عمالة فى ادارة وتملك هذه المشروعات ؟ وهل سياسات الإقراض لهذه المشروعات صعبة ومرتفعة الفوائد؟ مطالباً من الحكومة الافصاح عن جميع الحقائق حول هذا الموضوع.

