إصابة 25 شخصا باختناق في حريق مستشفى جامعة قناة السويس

أصيب 25 شخصا بحالات اختناق فى حريق محدود اندلع بالمبنى الإداري التابع لمستشفى جامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق محدود بالمبنى الإدارى لمكتب مدير مستشفى جامعة قناة السويس، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا بحالات اختناق.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف حيث تم نقل 11 حالة اختناق إلى طوارئ مستشفى الجامعة، ونقل 14 حالة أخرى إلى طوارئ المجمع الطبي وجميع الحالات مستقرة.

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، من السيطرة على الحريق.