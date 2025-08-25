محتاجين نحدث بياناتك.. سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك

تمكنت الأجهزةالأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بالمنيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 عناصر إجرامية مقيمين بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وكذا بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى الإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (7 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم (10) وقائع نصب بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.