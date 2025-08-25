إشادة برلمانية بإنشاء منصة تعليمية لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب في مواد البرمجة والرياضيات

أكد النائب حسانين توفيق، عضو التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية اتفاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع شركة "سبريكس" اليابانية على مواصلة تطوير مناهج الرياضيات بما يتوافق مع المعايير اليابانية.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الاتفاق مع الجانب الياباني، يساهم في تأسيس الطلاب بشكل أفضل في مادة الرياضيات، لما لها من أهمية في المناهج الدراسية، وحاجتها في سوق العمل حسب التخصصات العلمية المطلوبة.

وأشاد حسانين توفيق، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجانب الياباني في إنشاء منصة تعليمية لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب وتحسين أدائهم بالإضافة لمواد البرمجة.

وقال عضو مجلس الشيوخ: هذه المنصة تأتي ترجمة حقيقية للتحول الرقمي في قطاع التعليم في مصر، مشيرا إلى أهمية الاتجاه للتوسع في التعليم بقطاع البرمجة، باعتباره من بين صناعات المستقبل التي يجب أن تتماشى معه مناهجنا التعليمية.