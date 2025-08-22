وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري

التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع البروفيسور تشيليدزى ماروالا رئيس جامعة الأمم المتحدة في طوكيو، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر طوكيو للتنمية فى أفريقيا "تيكاد ٩" باليابان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ،أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع التعاون مع كبرى الجامعات العالمية لتدريس هذه التخصصات لطلابها، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا.

وخلال اللقاء، دعا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيس جامعة الأمم المتحدة في طوكيو إلى دراسة إمكانية تأسيس فرع للجامعة في مصر يركز على مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، في إطار توجه الدولة نحو تطوير التعليم وربطه بأحدث المجالات العالمية.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة الأمم المتحدة في طوكيو عن اهتمام الجامعة الكبير بمصر ورغبتها في إنشاء فرع بها، مؤكدًا حرص الجامعة على تعميق التعاون العلمي والتعليمي مع المؤسسات المصرية، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم الابتكار في المجالات التكنولوجية والرقمية.

وجدير بالذكر أن جامعة الأمم المتحدة في طوكيو تعد من الجامعات المرموقة ولها عدد كبير من الفروع حول العالم، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الأكاديمي والعلمي مع مصر.