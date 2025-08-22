قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: ندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب
خطيب مسجد مصر: إنهاء حياة المسلم محرم شرعا مهما كانت الأسباب.. فيديو
مراسل القاهرة الإخبارية: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا لا تعيق المفاوضات إن توفرت الإرادة
أهالي بني مجدول بالجيزة يتبرعون بأرض لبناء مدرسة ويناشدون المحافظ: سرعوا الخطوات قبل فوات الأوان
تطوير المطارات.. مصر تتحدث في الجمعية العامة للمجلس الدولي لمطارات أفريقيا بـ لوسكا
برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة
حماس: إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جرائم الاحتلال
داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام
ألمانيا تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في موقع معسكر بوخنفالد النازي
أول تعليق من بكين على رفض زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا
وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري
أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود
أخبار البلد

وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري

وزير التعليم مع البروفيسور تشيليدزى ماروالا
وزير التعليم مع البروفيسور تشيليدزى ماروالا
ياسمين بدوي

التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  مع البروفيسور تشيليدزى ماروالا رئيس جامعة الأمم المتحدة في طوكيو، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر طوكيو للتنمية فى أفريقيا "تيكاد ٩" باليابان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ،أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع التعاون مع كبرى الجامعات العالمية لتدريس هذه التخصصات لطلابها، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا.

وخلال اللقاء، دعا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيس جامعة الأمم المتحدة في طوكيو إلى دراسة إمكانية تأسيس فرع للجامعة في مصر يركز على مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، في إطار توجه الدولة نحو تطوير التعليم وربطه بأحدث المجالات العالمية.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة الأمم المتحدة في طوكيو عن اهتمام الجامعة الكبير بمصر ورغبتها في إنشاء فرع بها، مؤكدًا حرص الجامعة على تعميق التعاون العلمي والتعليمي مع المؤسسات المصرية، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم الابتكار في المجالات التكنولوجية والرقمية.

وجدير بالذكر أن جامعة الأمم المتحدة في طوكيو تعد من الجامعات المرموقة ولها عدد كبير من الفروع حول العالم، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الأكاديمي والعلمي مع مصر.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الأمم المتحدة طوكيو

