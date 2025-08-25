لسه في المستشفى.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة آخر مصابي كفر السنابسة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم للوقوف على انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، رافقه خلالها الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور مصطفي أبو حليمة مدير المستشفى، الدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات ، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية.

استهل المحافظ تفقده بالاطمئنان على تطورات الحالة الصحية "لآيات" بالعناية المركزة أخر مصابي كفر السنابسة بمنوف، واطمأن بنفسه على جودة الخدمة المقدمة والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة .

وأشار مدير المستشفى إلى تحسن حالتها الصحية وتسخير كافة الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية حتى تماثلها للشفاء العاجل، فيما تابع المحافظ كافة الحالات المتواجدة بالعناية واطمئن على كل حالة على حدة.

و تفقد محافظ المنوفية أقسام العظام والمخ والأعصاب ، واستمع لشرح مفصل عن الحالات المتواجدة ومدى تقديم أوجه الرعاية الطبية الشاملة موجهاً بالمتابعة والملاحظة الطبية للحالات، وخلال تفقده أشاد عدد من المرضى بمستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة، وفى لفتة إنسانية أمر محافظ المنوفية بصرف كراتين مواد غذائية على العاملين بالمستشفى دعماً لهم وتقديراً لجهودهم.