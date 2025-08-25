قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
محافظات

لسه في المستشفى.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة آخر مصابي كفر السنابسة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم للوقوف على انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، رافقه خلالها الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور مصطفي أبو حليمة مدير المستشفى، الدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات ، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية.

 استهل المحافظ تفقده بالاطمئنان على تطورات الحالة الصحية "لآيات" بالعناية المركزة أخر مصابي كفر السنابسة بمنوف، واطمأن بنفسه على جودة الخدمة المقدمة والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة .

وأشار مدير المستشفى إلى تحسن حالتها الصحية وتسخير كافة الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية حتى تماثلها للشفاء العاجل، فيما تابع المحافظ كافة الحالات المتواجدة بالعناية واطمئن على كل حالة على حدة.

و تفقد محافظ المنوفية أقسام العظام والمخ والأعصاب ، واستمع لشرح مفصل عن الحالات المتواجدة ومدى تقديم أوجه الرعاية الطبية الشاملة موجهاً بالمتابعة والملاحظة الطبية للحالات، وخلال تفقده أشاد عدد من المرضى بمستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة، وفى لفتة إنسانية أمر محافظ المنوفية بصرف كراتين مواد غذائية على العاملين بالمستشفى دعماً لهم وتقديراً لجهودهم.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية كفر السنابسة ضحايا الطريق الإقليمي

