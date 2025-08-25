اصطدام سيارة نقل بماسورة غاز في الباجور واستدعاء الشركة والحماية المدنية

تابع فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية ميدانيًا واقعة اصطدام سيارة نقل بماسورة غاز بشارع الجعار مما تسبب في حالة من القلق بين المواطنين بالمنطقة.

وعلى الفور، تم استدعاء فرق الطوارئ من شركة الغاز الطبيعي، إلى جانب قوات الحماية المدنية، للتعامل مع الموقف وتأمين المنطقة.

ووصلت الفرق الفنية المختصة في وقت قياسي، وتمت السيطرة على التسرب وإيقاف مصدر الخطر، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وعدم تأثر الشبكة العامة للغاز.

وأكد رئيس المدينة خلال تفقده موقع الحادث أن سلامة المواطنين هي أولوية قصوى، مشددًا على أهمية الجاهزية والاستجابة السريعة لأي طارئ، موجّهًا الشكر لفرق الطوارئ على سرعة تدخلهم وكفاءتهم في التعامل مع الموقف.

كما أشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة