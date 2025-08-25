قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

غرفة الإسماعيلية: معارض أهلا مدارس فرصة لتلبية احتياجات محدودي الدخل

الإسماعيلية انجي هيبة

قال جلال أبو الطاهر نائب أول غرفة الإسماعيلية التجارية، إن معرض أهلا مدارس 2025، فرصة حقيقية لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية وتيسير حصولها على احتياجاتها، خاصة في المواسم المختلفة مثل دخول المدارس.

وأشار جلال ابو الطاهر  إلى أن انطلاق المعارض الرئيسية تباعاً في المحافظات لمدة شهر كامل، يتيح تقديم تخفيضات كبيرة على مختلف المستلزمات المدرسية "أدوات مكتبية، زي مدرسي، أحذية، حقائب"، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر بأسعار مخفضة وجودة مضمونة، و أن توقيت هذه المعارض يتزامن مع فترة الأوكازيون الصيفي، بما يمنح المواطنين فرصة أوسع للحصول على متطلباتهم بأسعار تنافسية، ويعكس التزام الدولة المصرية بكل أجهزتها  بتأمين السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق.

يشار إلي افتتاح معرض اهلا مدارس بالإسماعيلية، مساء الاحد، والذي تنظمه الغرفة التجارية تحت رعاية اللواء اكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والمعنية، بقاعة كليوباترا خلف مركز شباب الشيخ زايد ولمدة شهر.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

مركز تكنولوجيا بني سويف

محافظ بني سويف يناقش تقرير اللجنة المُشرفة على سير العمل بالمراكز التكنولوجية

قومي المرأة ببني سويف

استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات ببني سويف

غرفة عمليات تعليم بني سويف

محافظ بني سويف يُتابع ختام أعمال امتحانات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

