غرفة الإسماعيلية: معارض أهلا مدارس فرصة لتلبية احتياجات محدودي الدخل

قال جلال أبو الطاهر نائب أول غرفة الإسماعيلية التجارية، إن معرض أهلا مدارس 2025، فرصة حقيقية لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية وتيسير حصولها على احتياجاتها، خاصة في المواسم المختلفة مثل دخول المدارس.

وأشار جلال ابو الطاهر إلى أن انطلاق المعارض الرئيسية تباعاً في المحافظات لمدة شهر كامل، يتيح تقديم تخفيضات كبيرة على مختلف المستلزمات المدرسية "أدوات مكتبية، زي مدرسي، أحذية، حقائب"، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر بأسعار مخفضة وجودة مضمونة، و أن توقيت هذه المعارض يتزامن مع فترة الأوكازيون الصيفي، بما يمنح المواطنين فرصة أوسع للحصول على متطلباتهم بأسعار تنافسية، ويعكس التزام الدولة المصرية بكل أجهزتها بتأمين السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق.

يشار إلي افتتاح معرض اهلا مدارس بالإسماعيلية، مساء الاحد، والذي تنظمه الغرفة التجارية تحت رعاية اللواء اكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والمعنية، بقاعة كليوباترا خلف مركز شباب الشيخ زايد ولمدة شهر.