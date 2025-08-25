عرض أحدث تقنيات بناء المعدات وحلول الصيانة المتقدمة في مؤتمر صناعي

انطلقت فعاليات مؤتمر "صُنع في.." والذي استمر على مدار ثلاثة أيام، وشهد استعراضاً موسعاً لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات إعادة بناء المعدات، وإعادة استخدام الأجزاء التالفة، وحلول الصيانة المتطورة، بما يعكس مكانة القطاع كأحد المحركات الرئيسية للتنمية وتعزيز الكفاءة الإنتاجية.

وتخلل المؤتمر عروض تقنية موسعة أتيحت خلالها الفرصة للمشاركين للتعرف على أحدث إمكانات الورش وممارسات الإصلاح المنظمة، إلى جانب إبراز مفهوم الإصلاح قبل الأعطال، الذي يساهم في إطالة العمر الافتراضي للمعدات وتقليل فترات التوقف وخفض التكاليف التشغيلية.

كما شهدت الفعاليات جلسات تطبيقية وورش عمل تفاعلية وجولات ميدانية داخل المنشآت الصناعية، ما أتاح للحضور الاطلاع المباشر على آليات التشغيل المتقدمة وبروتوكولات السلامة والجودة.

وأكدت كلمات الخبراء المشاركين، أن التجمع لم يكن مجرد ندوة، بل انطلاقة جديدة نحو تعزيز الابتكار الصناعي ونقل الخبرات الفنية، مشيرين إلى أن القطاع يمتلك تاريخاً ممتداً في تقديم حلول متكاملة تواكب مختلف الصناعات وتدعم المشاريع القومية. كما تمت الإشادة بالتركيز على تطوير خدمات ما بعد البيع وتقديم الدعم الفني المستمر، بما يعزز الثقة ويجعل القطاع شريكاً أساسياً في مشروعات البنية التحتية والتنمية.

واختتمت الفعاليات برفع شعار "الابتكار أساس الريادة"، حيث أجمع المشاركون على أن ما تمت مشاهدته خلال الأيام الثلاثة يمثل خطوة نوعية لترسيخ مكانة مصر كمرجع فني وبيت خبرة إقليمي في مجالات إعادة البناء والإصلاح وأنظمة الهيدروليك، مع استمرار العمل على تطوير حلول مبتكرة تضمن أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية.