6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 بالأسواق، مع وفرة المعروض وتنوع الأصناف بما يلبي احتياجات المستهلكين.


 

أسعار الأسماك اليوم  25 اغسطس .


 

البلطي الأسواني: من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.


 

البلطي المتوسط: من 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو.


 

البلطي الكبير: من 70 إلى 85 جنيهًا للكيلو.


 

قشر البياض: من 120 إلى 180 جنيهًا للكيلو.


 

البوري: من 70 إلى 120 جنيهًا للكيلو.


 

المكرونة السويسي: من 85 إلى 110 جنيهًا للكيلو.


 

السردين: من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.


 

الكابوريا: من 80 إلى 180 جنيهًا للكيلو.


 

البياض الشعبي: من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.


 

القراميط: من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.


 

الماكريل المستورد: من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.


 


 

أسعار الجمبري:


 

الجمبري الصغير: من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.


 

الجمبري المتوسط: من 300 إلى 420 جنيهًا للكيلو.


 

الجمبري الكبير: من 450 إلى 650 جنيهًا للكيلو.


 

الجمبري الجامبو: من 700 إلى 850 جنيهًا للكيلو.


 


 

عكست الأسعار اليوم استقرارًا واضحًا بدعم من وفرة الإنتاج المحلي من المزارع السمكية، خاصة البلطي والبوري، إلى جانب توافر الأسماك الشعبية التي تحافظ على استقرار ميزانية الأسر المصرية. كما ساهم تنوع المعروض من المستورد مثل الماكريل وبعض أصناف الجمبري في استقرار السوق، مع فروق طفيفة في الأسعار بين المناطق تبعًا لتكاليف النقل وهوامش الربح.

