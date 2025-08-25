ختام فعاليات بطولة كرة القدم الخماسية بمركز مارينا

شهد المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات ورئيس لجنة الأنشطة، والدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، و تامر بجاتو لاعب ناديى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، وممثلو الفرق المشاركة وعدد من الضيوف والملاك، المباراة النهائية لفعاليات بطولة كرة القدم الخماسية لعام 2025، التى أقيمت فعالياتها على ملاعب مركز مارينا العلمين السياحي.

وأوضح رئيس الجهاز، أن البطولة أقيمت فى أجواء رياضية مثالية بمشاركة (16) فريقا، ومنافسات البطولة، أقيمت تحت غطاء تحكيمي من اتحاد كرة القدم، و بتأمين طبي علي أعلى مستوى، و سيارة مجهزة بأحدث أجهزة الأشعة، و طبيب مرافق متخصص في إصابات الملاعب.

وأشار إلى أنه تم تكريم الفرق الفائزة، ومنح فريق جهاز القرى السياحية الفائز كأس البطولة، بالإضافة إلى مكافآت وجوائز مادية وعينية قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى تليق بالحدث الذى يلقى إهتماما كبيرا من جهاز القري السياحية.

وتابع رئيس الجهاز، أن البطولة تأتى في ضوء جهود الجهاز المستمرة فى تعزيز ودعم العلاقات الإجتماعية بين الشباب، مؤكدا أن تنظيم هذه الفعاليات يسهم وبشكل مباشر فى تنمية الروح الرياضية والتآخى والتكامل بين الشباب، فضلا عن الترويح عن النفس، وتأكيدا على دور الرياضة فى الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية