فرص واعدة وتحديات أمام صادرات المربى المصرية في الأسواق العالمية

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان "استكشاف الطلب العالمي على المربى ومحضرات الفاكهة وإمكانات التصدير في مصر"، بمشاركة واسعة من الشركات المصدرة وخبراء القطاع. واستعرضت الندوة أحدث التقارير الدولية حول البند الجمركي 2007، في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على منتجات المربى.

أوضح المجلس أن صادرات مصر من المربى والهريس بلغت 55 مليون دولار خلال عام 2024، من بينها 47 مليون دولار صادرات صافية من المربى، بإجمالي كميات وصلت إلى 36 ألف طن. وبلغت قيمة صادرات النصف الأول من 2025 نحو 26 مليون دولار بتراجع طفيف قدره 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 10 ملايين دولار، تلتها السعودية بـ5.9 مليون دولار، بينما توزعت باقي الصادرات على أسواق أوروبية وعربية وأفريقية متعددة.

وأظهرت البيانات أن الواردات العالمية من المربى ومحضرات الفاكهة وصلت إلى 4.3 مليار دولار في 2024 بكمية بلغت 1.6 مليون طن، مع متوسط نمو سنوي 9% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المستوردين بحصة 15% من السوق العالمية، فيما جاءت فرنسا وإيطاليا وتركيا في صدارة الدول المصدرة. وأكدت التوقعات المستقبلية وجود فرص تصديرية واعدة لمصر حتى عام 2029 في أسواق مثل كندا والأردن بقيمة محتملة تصل إلى 3.6 مليون دولار لكل منهما، إلى جانب روسيا وإيطاليا والإمارات ودول أوروبية أخرى، بما قد يضيف أكثر من 25 مليون دولار لصادرات مصر من القطاع.

وأشار المشاركون إلى أن الأسواق الدولية، خصوصًا أمريكا الشمالية وأفريقيا، تمثل فرصًا حقيقية، لكنها تتطلب استعدادات من الشركات المصرية تشمل تكييف المواصفات والملصقات وتوفير بيانات دقيقة عن الأسواق المستهدفة، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وعلى رأسها الاتفاقية القارية الأفريقية. وفي المقابل، تبقى التحديات اللوجستية أبرز العقبات، إذ تصل تكاليف الشحن إلى 2000 دولار للحاوية في السوق الأمريكية، وترتفع إلى نحو 12 ألف دولار في بعض الأسواق الأفريقية.

واختتم المجلس الندوة بالتأكيد على التزامه بمساندة الشركات المصدرة عبر توفير الدراسات والتحليلات اللازمة لدعم التوسع في الأسواق غير التقليدية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المصرية، بما يتماشى مع خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري عالميًا.