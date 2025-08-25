قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرص واعدة وتحديات أمام صادرات المربى المصرية في الأسواق العالمية

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان "استكشاف الطلب العالمي على المربى ومحضرات الفاكهة وإمكانات التصدير في مصر"، بمشاركة واسعة من الشركات المصدرة وخبراء القطاع. واستعرضت الندوة أحدث التقارير الدولية حول البند الجمركي 2007، في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على منتجات المربى.

أوضح المجلس أن صادرات مصر من المربى والهريس بلغت 55 مليون دولار خلال عام 2024، من بينها 47 مليون دولار صادرات صافية من المربى، بإجمالي كميات وصلت إلى 36 ألف طن. وبلغت قيمة صادرات النصف الأول من 2025 نحو 26 مليون دولار بتراجع طفيف قدره 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 10 ملايين دولار، تلتها السعودية بـ5.9 مليون دولار، بينما توزعت باقي الصادرات على أسواق أوروبية وعربية وأفريقية متعددة.

وأظهرت البيانات أن الواردات العالمية من المربى ومحضرات الفاكهة وصلت إلى 4.3 مليار دولار في 2024 بكمية بلغت 1.6 مليون طن، مع متوسط نمو سنوي 9% خلال السنوات الخمس الأخيرة. 

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المستوردين بحصة 15% من السوق العالمية، فيما جاءت فرنسا وإيطاليا وتركيا في صدارة الدول المصدرة. وأكدت التوقعات المستقبلية وجود فرص تصديرية واعدة لمصر حتى عام 2029 في أسواق مثل كندا والأردن بقيمة محتملة تصل إلى 3.6 مليون دولار لكل منهما، إلى جانب روسيا وإيطاليا والإمارات ودول أوروبية أخرى، بما قد يضيف أكثر من 25 مليون دولار لصادرات مصر من القطاع.

وأشار المشاركون إلى أن الأسواق الدولية، خصوصًا أمريكا الشمالية وأفريقيا، تمثل فرصًا حقيقية، لكنها تتطلب استعدادات من الشركات المصرية تشمل تكييف المواصفات والملصقات وتوفير بيانات دقيقة عن الأسواق المستهدفة، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وعلى رأسها الاتفاقية القارية الأفريقية. وفي المقابل، تبقى التحديات اللوجستية أبرز العقبات، إذ تصل تكاليف الشحن إلى 2000 دولار للحاوية في السوق الأمريكية، وترتفع إلى نحو 12 ألف دولار في بعض الأسواق الأفريقية.

واختتم المجلس الندوة بالتأكيد على التزامه بمساندة الشركات المصدرة عبر توفير الدراسات والتحليلات اللازمة لدعم التوسع في الأسواق غير التقليدية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المصرية، بما يتماشى مع خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري عالميًا.

الصناعات الغذائية ومحضرات الفاكهة الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

ترشيحاتنا

حملات تفتيشية

صحة المنيا تشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يُطلق التشغيل التجريبي لمحطتي صرف صحي "البرمبل" و"صول" بأطفيح

مركز تكنولوجيا بني سويف

محافظ بني سويف يناقش تقرير اللجنة المُشرفة على سير العمل بالمراكز التكنولوجية

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد