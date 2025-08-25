إيمي سمير غانم تمازح جمهورها بفيديو كوميدي على فيسبوك

أطلت الفنانة إيمي سمير غانم على جمهورها بطريقتها الكوميدية المعتادة، من خلال فيديو جديد نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وظهرت إيمي في الفيديو وهي تمازح متابعيها قائلة: "أقولكوا رقمي.. هو كدة كدة مفضوح، مفضوح لوحده الرقم، زيرو طمطماية.. تلات آلاف خصاية.. اتزحلق وإجري ورايا".

في سياق آخر وجهت إيمي رسالة تهنئة لدنيا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشرت صورة تجمعهما من كواليس عرض فيلم «روكي الغلابة»، وعلّقت عليها قائلة: "مبروك يا دودي.. إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا".

وشهد العرض الخاص حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الفن الذين حرصوا على دعم دنيا في هذه المناسبة، حسن الرداد، والإعلامي رامي رضوان زوجها، وكريم عفيفي، وتامر فرج وغيرهم من الفنانين .

كما حضر من صُنّاع وأبطال الفيلم كل من الفنان محمد ثروت، والمنتج أحمد السبكي، والمؤلف كريم يوسف، والمخرج أحمد الجندي، حيث تفاعل الجميع مع أجواء العرض وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

تدور أحداث «روكي الغلابة» في إطار كوميدي مليء بالتشويق، حيث تجسد دنيا سمير غانم شخصية فتاة تعمل كحارسة شخصية، تُكلف بحماية رجل أعمال شهير يؤدي دوره محمد ممدوح، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمثيرة التي تجمع بين الكوميديا والحركة.