سمعت صوتها.. محمود سعد يعلن عودة أنغام لأرض الوطن
مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
افتتاح مونوريل شرق النيل نوفمبر المقبل .. والقطار السريع في يونيو 2026 | تفاصيل
آي صاغة: الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار
مشوار حافل من المهنية الأخلاقية.. الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي عاطف كامل
والدة أطفال دلجا أمام النيابة: لم أتناول طعام أو شراب من يد المتهمة طوال 5 أشهر
مفتي الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقف حجر عثرة أمام أي سلام عادل.. صور
من 22 سنة.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن أرض الزمالك المسحوبة
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
فن وثقافة

إيمي سمير غانم تمازح جمهورها بفيديو كوميدي على فيسبوك

منار نور

أطلت الفنانة إيمي سمير غانم على جمهورها بطريقتها الكوميدية المعتادة، من خلال فيديو جديد نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وظهرت إيمي في الفيديو وهي تمازح متابعيها قائلة: "أقولكوا رقمي.. هو كدة كدة مفضوح، مفضوح لوحده الرقم، زيرو طمطماية.. تلات آلاف خصاية.. اتزحلق وإجري ورايا".

في سياق آخر وجهت إيمي رسالة تهنئة لدنيا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشرت صورة تجمعهما من كواليس عرض فيلم «روكي الغلابة»، وعلّقت عليها قائلة: "مبروك يا دودي.. إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا".

وشهد العرض الخاص حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الفن الذين حرصوا على دعم دنيا في هذه المناسبة، حسن الرداد، والإعلامي رامي رضوان زوجها، وكريم عفيفي، وتامر فرج وغيرهم من الفنانين .

كما حضر من صُنّاع وأبطال الفيلم كل من الفنان محمد ثروت، والمنتج أحمد السبكي، والمؤلف كريم يوسف، والمخرج أحمد الجندي، حيث تفاعل الجميع مع أجواء العرض وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

تدور أحداث «روكي الغلابة» في إطار كوميدي مليء بالتشويق، حيث تجسد دنيا سمير غانم شخصية فتاة تعمل كحارسة شخصية، تُكلف بحماية رجل أعمال شهير يؤدي دوره محمد ممدوح، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمثيرة التي تجمع بين الكوميديا والحركة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

سنن الصلاة

هل سنن الصلاة نحاسب عليها؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟.. أمين الإفتاء يجيب

رئيسة تمريض مستشفى سيد جلال

بعد تكفل شيخ الأزهر برعاية ابنتها.. من هي رئيسة تمريض مستشفى سيد جلال؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

