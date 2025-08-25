التنمية المحلية: تحويل قش الأرز لأسمدة عضوية وأعلاف لخلق فرص عمل للشباب

انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي البيئة، وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالوقوف على الإستعدادات اللازمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة موسم 2025 بمختلف المحافظات والبدء فى تنفيذ منظومة عمل متكاملة بين الوزارات والجهات المعنية (البيئة والزراعة والتنمية المحلية ) وذلك من اجل تذليل كافة العقبات و التحديات التى تواجه القيادات التنفيذية خلال فترة حصاد محصول الأرز وما يتم من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مما يؤثر على جودة نوعية الهواء.

واوضحت الدكتورة منال عوض ان تلك الإجتماعات الموسعة فى المحافظات تهدف إلى الوقوف على الإستعدادات والإجراءات الإستباقية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام ، وتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات ذات الصلة هذا بالإضافة الى تنسيق الجهود المحلية والدولية للحد من التلوث ومواجهة آثار التغيرات المناخية ، مضيفة انه نتيجة جهود الوزارة للتصدى لهذه الظاهرة شهدت زيادة وعى المزارعين بالأهمية الاقتصادية للقش وأضرار حرقه، حيث أصبح سلعة ذات قيمة اقتصادية مما أدى إلى انخفاض معدل الحرق المكشوف للمخلفات الناتجة عنه، كما زادت نسبة الكميات المجمعة من قش الأرز، وقد ساهمت المنظومة في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية مما جعل من المنظومة قصة نجاح فى مصر للتصدى للتغيرات المناخية.

وفى هذا السياق التقى السيد اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية بوفد وزارة البيئة وممثلى وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية وذلك بديوان عام المحافظة بحضور كل من الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية واللواء احمد أنور سكرتير عام المحافظة و الدكتورة اميمة صوان مستشار جهاز إدارة المخلفات والدكتور وليد ترك مدير عام المكتب الفنى لقطاع شئون الفروع والدكتور محمد قطب رئيس الفرع الإقليمى بجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتور عصام عامر مستشار وزارة البيئة والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى التابع للوزارة وممثلى وزارة الأوقاف والكنيسة ولفيف من قيادات المحافظة وفريق البنك الدولى.



واكد المحافظ خلال الإجتماع أهمية إيجاد السبل المناسبة لتذليل التحديات التي تواجه أطراف المنظومة من المزارعين ومتعهدي قش الأرز والمستثمرين، إضافة إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الجهات المختلفة، والتنسيق لتفادي أي معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة أثناء موسم الحصاد. كما تم التشديد على تسهيل حصول المتعهدين على المعدات اللازمة التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل والمحاور المرورية بالأماكن الأكثر حصاداً للأرز.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لموسم حصاد الأرز 2025، من خلال منظومة عمل متكاملة بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة التنفيذية، لتنفيذ خطط التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وخفض الانبعاثات، بما يضمن تحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، ويُعد استكمالاً لقصة النجاح التي تحققت في مواسم سابقة.

كما اكد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية خلال الإجتماع على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالتوجيه نحو إعادة التدوير لإنتاج الأسمدة والأعلاف وخفض إنبعاثات ملوثات الهواء للإستعداد لموسم قش الأرز ومواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها والإستفادة من القش بدلا من حرقه مؤكدًا على اتخاذ المحافظة لكافة التدابير لتنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، والحد من الحرق المكشوف، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرية الزراعة، وإدارة شؤون البيئة بالديوان العام الى جانب تشغيل غرفة عمليات مركزية مرتبطة بوزارة البيئة لتلقى بلاغات الحرق.

و استعرض د. عصام عامر مستشار وزارة البيئة جهود الوزارة خلال العام الماضي في الحد من آثار نوبات تلوث الهواء الحادة والحد من حرق المخلفات الزراعية وتشجيع استغلالها، والتنسيق مع مختلف الجهات مثل وزارة الزراعة لتوفير مواقع تتوفر فيها اشتراطات محددة لاستغلالها كمواقع تجميع لقش الأرز إلى جانب اهمية التوعية البيئية وخاصة ما يتم تقديمه من خلال المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية فى رفع وعى المجتمع بمختلف فئاته. واشار إلى أن منظومة الإنذار المبكر التابعة لجهاز شئون البيئة أثبتت دقة عالية في التنبؤ بعدد الساعات الساكنة والخفيفة خلال موسم 2024/2025، وهو ما عزز الثقة في نتائج التوقعات لموسم 2025/2026، ، كما شدد على ضرورة زيادة فرق التفتيش على مكامير الفحم المطورة، وإزالة المكامير البلدية العشوائية، ومقالب القمامة والتراكمات المنتشرة على الطرق، للحد من الحرق المكشوف للمخلفات. كما أكد على تعزيز جهود الحد من التلوث الناتج عن عوادم المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، والرقابة على المنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة.

ومن جانبه استعرض د. محمد قطب رئيس الفرع الإقليمى بجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا نتائج جهود مواجهة التلوث خلال موسم 2024، حيث شهدت محافظة الغربية تفعيل قرارات حظر تشغيل الصناعات الصغرى العشوائية، وتكثيف حملات العوادم، بالإضافة إلى فتح مواقع لتجميع المخلفات الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين. كما تم التنويه إلى أن القانون رقم 202 لسنة 2020 ينص على عقوبات صارمة لمن يخالف قرار حظر الحرق المكشوف، تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن جانبه اكد الدكتور محمد حسن، مدير مشروع البنك الدولي لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى على أهمية المشروع في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات وأضاف د. محمد حسن، أن المشروع يقوم بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، وتنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.

بينما أوضح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة إستمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني للمزارعين، وتسهيل حصول المتعهدين على المعدات التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، إضافة لتنفيذ حملات التوعية بالمشاركة مع فروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات لدعم ممارسات الإدارة الآمنة للمخلفات الزراعية، واستمرار دور وزارة الزراعة في المراقبة والمتابعة لكافة مواقع تجميع المخلفات

وشدد الحاضرين على أهمية دعم وتنمية المشروعات الصديقة للبيئة التى تعد فرصة ذهبية للتخلص والاستفادة من قش الأرز ، بالإضافة إلى أهمية العمل على تكثيف حملات التوعية للحفاظ على البيئة، وتوعية المزارعين بكيفية تدوير قش الأرز إلى سماد عضوى و أعلاف للماشية وتنفيذ ندوات لتعريفهم بالمخاطر الناتجة عن الحرق والفوائد التى تعود على البيئة والإنسان والحيوان من تدويرها والاستفادة منها ، من خلال قيام جهاز الإرشاد الزراعى بالإدارات الزراعية بعمل تلك الندوات ، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من قش الأرز ، وتسهيل الإجراءات اللازمة لعمل المتعهدين والمزارعين.