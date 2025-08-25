صور جديدة لروبي في أحدث جلسة تصوير

تألقت المطربة روبي في أحدث ظهور لها خلال حفل غنائي أحيته في الساحل الشمالي، حيث خطفت الأنظار بجلسة تصوير مميزة من أجواء الحفل.

ونشرت روبي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورًا من الحفل، وعلقت عليها:

"دعونا نواصل احتفالاتنا بالصيف، ليلة استثنائية مليئة بالموسيقى والحب والأجواء الساحرة".

ظهرت الفنانة روبي مؤخرًا في حفلها بالساحل الشمالي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الوردي "بينك".

وكان تصميم الفستان من علامة REBECCA VALLANCE، ويصل سعره إلى 560 يورو، أي ما يعادل حوالي 32 ألف جنيه مصري.

يُذكر أن روبي طرحت مؤخرًا أغنية "ثانيتين" من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، والمكس والماستر لعمار خاطر.