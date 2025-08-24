تفاصيل فيلم مارجو روبي وكولين فاريل المنتظر وموعد عرضه

تعود مارجو روبي إلى الشاشة الكبيرة بعد النجاح الساحق لفيلم Barbie، لتشارك بطولة فيلم رومانسي فانتازي جديد بعنوان “A Big Bold Beautiful Journey” إلى جانب الأيرلندي كولين فاريل.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما في 19 سبتمبر المقبل في الولايات المتحدة وكندا، بينما تبدأ عروضه في أستراليا في 18 سبتمبر.

تدور أحداث الفيلم حول سارة وديفيد، وهما شخصان غريبان يلتقيان صدفة في حفل زفاف، وسرعان ما تنطلق بينهما رحلة غير متوقعة عبر بوابات زمنية سحرية تعيدهما إلى لحظات محورية من ماضيهما، في محاولة لفهم خياراتهما وربما إعادة تشكيل مستقبلهما.





يشارك في الفيلم إلى جانب مارجو روبي وكولين فاريل نخبة من النجوم، من بينهم كيفن كلاين، فيبي والر-بريدج، جودي تيرنر-سميث، وبيلي ماجنوسن.

يُعد هذا الفيلم أول ظهور للممثلة مارجو روبي على الشاشة بعد نجاح Barbie (2023)، وقد وصفت العمل بأنه “الأكثر سحرًا” في مسيرتها الأخيرة.



من جانبه، أشار كولين فاريل إلى أن الفيلم يمنح شعورًا بـ”التعافي العاطفي”، ما يجعله رحلة مليئة بالأمل والرومانسية.