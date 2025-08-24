قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس خلال الـ10 أيام المقبلة
جهاز حماية المنافسة يكشف عن استراتيجية جديدة لمنع الممارسات الاحتكارية
أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل فيلم مارجو روبي وكولين فاريل المنتظر وموعد عرضه

مارجو روبي وكولين فاريل
مارجو روبي وكولين فاريل
نجلاء سليمان

تعود مارجو روبي إلى الشاشة الكبيرة بعد النجاح الساحق لفيلم Barbie، لتشارك بطولة فيلم رومانسي فانتازي جديد بعنوان “A Big Bold Beautiful Journey” إلى جانب  الأيرلندي كولين فاريل.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما في 19 سبتمبر المقبل في الولايات المتحدة وكندا، بينما تبدأ عروضه في أستراليا في 18 سبتمبر.

تدور أحداث الفيلم حول سارة وديفيد، وهما شخصان غريبان يلتقيان صدفة في حفل زفاف، وسرعان ما تنطلق بينهما رحلة غير متوقعة عبر بوابات زمنية سحرية تعيدهما إلى لحظات محورية من ماضيهما، في محاولة لفهم خياراتهما وربما إعادة تشكيل مستقبلهما.


 

يشارك في الفيلم إلى جانب مارجو روبي وكولين فاريل نخبة من النجوم، من بينهم كيفن كلاين، فيبي والر-بريدج، جودي تيرنر-سميث، وبيلي ماجنوسن.

يُعد هذا الفيلم أول ظهور للممثلة مارجو روبي على الشاشة بعد نجاح Barbie (2023)، وقد وصفت العمل بأنه “الأكثر سحرًا” في مسيرتها الأخيرة.


من جانبه، أشار كولين فاريل إلى أن الفيلم يمنح شعورًا بـ”التعافي العاطفي”، ما يجعله رحلة مليئة بالأمل والرومانسية.

مارجو روبي كولين فاريل Barbie

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

ترشيحاتنا

الطالبة سها نبيل ووالدتها

دموع وسجدة شكر.. كيف نجت سها نبيل من رحلة الموت بالأكاديمية الوهمية بسوهاج؟

وفد هندسة جامعة دمنهور

وفد طلابي من هندسة دمنهور يعرض مشروعات مبتكرة في ملتقى الابتكار المستدام بجامعة طنطا

الممرضة الراحلة

قنا .. وفاة ممرضة بأزمة قلبية مفاجئة بمستشفى قوص المركزي

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد