مين الأغلى.. سعر ملابس روبي ودينا في حفل الساحل الشمالي يثير السوشيال ميديا |شاهد

ظهرت الفنانة روبي مؤخرًا في حفلها بالساحل الشمالي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الوردي "بينك".

وكان تصميم الفستان من علامة REBECCA VALLANCE، ويصل سعره إلى 560 يورو، أي ما يعادل حوالي 32 ألف جنيه مصري.

يُذكر أن روبي طرحت مؤخرًا أغنية "ثانيتين" من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، والمكس والماستر لعمار خاطر.

ومن المقرر أن تلتقي روبي جمهورها خلال الفترة القادمة بعدد من المفاجآت الغنائية، بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من الحفلات الغنائية داخل مصر وفي عدة دول عربية.

كما ظهرت دينا الشربيني في الحفل، وهي ترقص وتغني مع النجمة روبي، مرتدية Jumpsuit من الدانتيل بالكامل، ومبطن من الصدر إلى الفخذ، من العلامة التجارية Alice McCall، ويصل سعره إلى 95 دولارًا، أي ما يعادل حوالي 4600 جنيه مصري.

إليكم الصور