ريبيرو عقب التعادل مع المحلة: لسنا سعداء بالنتيجة

انتهت مباراة الأهلي وغزل المحلة بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال خوسيه ريبييرو خلال المؤتمر الصحفي: “لسنا سعداء بالنتيجة وكنا نرغب في تحقيق الفوز ولكنه لم يحدث، خاصة مع التكتل الدفاعي للمنافس.. لاحت لنا أكثر من 7 فرص محققة للتسجيل، والأهلي فريق يلعب بشكل هجومي ولديه شراسة ورغبة في الفوز دائمًا”.

وسيطر النادي الأهلي علي مجريات المباراة خلال الـ 90 دقيقة.

واهدر لاعبو الأهلي على مدار 90 دقيقة العديد من الفرص الكبيرة وسط بسالة دفاعية لخط ضهر فريق غزل المحلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة هجوما ضاغطا من الأهلي، وفي المقابل بسالة دفاعية من جانب دفاع غزل المحلة.

وكاد تريزيجيه أن يُحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة، إلا أنها ارتطمت بالعارضة.