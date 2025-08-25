محمد الباز يكشف مفاجآت عن علاقة الإخوان مع إسرائيل وحقيقة اعتراف أيمن نور بخطئه.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن تعامل جماعة الإخوان الإرهابية مع إسرائيل يُعد "سقطة تاريخية" في سجلها، مشيرًا إلى أن الجماعة تواصل اللعب على كسب عاطفة الناس في محاولة لتغطية هذا العار والتستر على تعاملاتها مع إسرائيل.

وأضاف محمد الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان خانت قضية الأمة العربية

لصالح إسرائيل، وأنها تسعى لتشويه صورة مصر من خلال دعم مصالح إسرائيل على حساب مصلحة الوطن.

وأشار الباز إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت منقسمة حاليًا إلى ثلاث جبهات رئيسية، تتواجد في تركيا ولندن، لافتًا إلى أن محمد جمال هلال، الذي يُعتبر وزير المالية لجماعة الإخوان، يقود جزءًا من هذه الحملة الإرهابية.

وتابع الباز قائلاً: "في تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط اللندنية، تم الحديث عن قيادات إخوانية تحاول العودة لفتح صفحة جديدة واعترفت بخطأها، ولكن التقرير كان يحمل صورة أيمن نور على رأسه، وإذا ظهرت صورته في أي تقرير، يجب أن تحسس مسدسك فورًا".

وأضاف أن جماعة الإخوان لا يمكن أن تعترف بخطأها، وأن التقرير الأخير هو مجرد "أسلوب ناعم" يستخدمونه للتغطية على تعاملاتهم مع إسرائيل ومحاولة العودة إلى الساحة.

واختتم الباز حديثه بأن هناك جزءًا من جماعة الإخوان الإرهابية ما يزال يواصل تعامله مع إسرائيل، مذكرًا بأن محمد الهامي، الذي وصفه بـ"سيد قطب جماعة الإخوان في هذا الزمان"، يمثل أحد القيادات البارزة في هذه التنظيمات المتطرفة.