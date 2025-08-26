محاكمة فتاة الساحل المتهمة بقـ.ـتل طـ.ـفل أثناء قيادتها جيت سكي

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح العلمين، جلسات محاكمة "م.أ.س"، فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة الطفل "آدم.إ.ع"، وإصابة 3 آخرين، أثناء قيادتها دراجة مائية "جيت سكي" بسرعة فائقة.

محاكمة فتاة الساحل المتهمة بقتل طفل أثناء قيادتها جيت سكي

وجاء قرار التأجيل لإعادة الدعوى إلى النيابة العامة، وطلب دفاع المجني عليه بإدخال شقيقة المتهمة "ر.أ.س"، كفاعلة أصلية بعد تقديم الدفاع صورة عقد استئجار الـ"جيت سكي" موقع منها، واقرارها بتحمل المسؤلية الجنائية والمدنية عما يحدث من إصابات أو أضرار للغير.

والادعاء المدني بمبلغ مليون جينه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وتقديم تراخيص القرية، وشركه الألعاب المائية، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، بعد اتهامها بالتسبب في وفاة طفل، وإصابة 3 آخرين، أثناء القيادة بسرعة كبيرة.

وكان محامي أسرة الطفل، طالب خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، بعرض المتهمة على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، تضم استشاريًا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، مع سحب عينات بول وبصيلات شعر، مراعاة للفارق الزمني بين تاريخ الواقعة والتحليل الأول.