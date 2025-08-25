بيت ثقافة الإسماعيلية يقيم ندوة عن "المرأة.. في السينما المصرية"

يقيم بيت ثقافة الإسماعيلية ندوة بعنوان "المرأة.. في السينما المصرية" يحاضر فيها الفنان امير سنوبي، ديسمبر المقبل.

وقال امير سنوبي إن السينما المصرية شهدت دورًا رياديًا للمرأة في بداياتها، حيث كانت رائدات مثل عزيزة أمير وآسيا داغر من أوائل المنتجات والمخرجات دوليًا، وأسسن لصناعة سينمائية شاركت فيها النساء بقوة.

وقال امير سنوبي إنه "ومع ذلك، تعرضت هذه المكانة للتراجع في فترات لاحقة، حيث تم اختزال أدوار النساء في قوالب نمطية سطحية"

وأضاف امير سنوبي إنه "في السنوات الأخيرة، عاد دور المرأة ليتألق من جديد خلف الكاميرا وأمامها، مع بروز مخرجات وكاتبات سيناريو يسعين لإعادة تسليط الضوء على قضايا المرأة وتقديمها بصورة أكثر تعقيدًا، وإن كان ذلك لا يزال يواجه تحديات".