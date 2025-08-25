محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة التصلب المتعدد MS بالمستشفى العام.. صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وحدة التصلب المتعدد (MS) بالمستشفى العام بمدينة كفرالشيخ، في إطار التوسع في تقديم خدمات طبية متخصصة لمرضى الأمراض المزمنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور حسين عبدالرازق، مدير المستشفى العام، وأحمد علاء جعفر، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الوحدة الجديدة تستهدف تقديم رعاية طبية شاملة لمرضى التصلب المتعدد، تشمل التشخيص المبكر والمتابعة الدورية والعلاج الدوائي والتأهيلي، وذلك من خلال فريق طبي متخصص، بما يضمن تحسين جودة حياة المرضى.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة حريصة على توفير أفضل الخدمات الطبية لمرضى التصلب المتعدد داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن افتتاح هذه الوحدة يمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي ويقلل من أعباء انتقال المرضى لتلقي العلاج خارج كفر الشيخ.