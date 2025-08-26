بحضور الأنبا مكاريوس ولفيف من الكهنة.. تكريم خريجي الثانوية العامة بالمنيا

نظمت اللجنة المركزية لخدمة ثانوي بالإيبارشية حفل تكريم خريجي الثانوية العامة بكنيسة الأمير تادرس الشطبي بمدينة المنيا، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها.

شارك في الحفل لفيف من كهنة الإيبارشية، الذين حضروا ليشاركوا أبناءهم فرحة التخرج والاستعداد للمرحلة الجامعية، وسط أجواء من المحبة والفرح.

واختُتم الحفل بالصلاة من أجل نجاح وتفوق الخريجين في حياتهم المقبلة.

وعقد مجمع كهنة كنائس وسط القاهرة، أمس الاثنين، اجتماعهم الدوري في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، بحضور نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام للكنائس.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها الأب القس دانيال نجيب، كاهن كنيسة رئيس الملائكة غبريال، عن "مناظرات القديس يوحنا كاسيان"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.