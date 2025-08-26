قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
عبدالعال يفتح النار: محمد بن رمضان لاعب وهمي والأهلي اتخدع فيه
محافظات

الراية حمراء والموج 3.5 متر..غلق جميع شواطئ الإسكندرية اليوم | تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الاسكندرية الغلق الكامل لشواطىء الاسكندرية اليوم الثلاثاء بقطاعيه الشرقي والغربي وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذّرت من ارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى3.5 متر، وذلك حرصا على سلامة رواد الشواطئ.

وأهابت محافظة الاسكندرية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وفقا لتوقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، لحين تحسن الاحوال الجومائية.

وناشدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف جميع المتابعين الإلتزام بالقرار وعدم التوجه إلى الشواطئ اليوم حفاظًا على سلامتكم.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة على انتشار فرق الإنقاذ، ومفتشي الإدارة بكامل قوتها على شواطئ الإسكندرية لضمان تنفيذ القرار.

