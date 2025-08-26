5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو فى الجولة الرابعة للدوري الليلة

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وفاركو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز “دوري Nile”.

ويسعى الفارس الأبيض خلال هذه المواجهة لمواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في المربع الذهبي، بينما يبحث فاركو عن انتفاضة تعيده إلى الطريق الصحيح بعد بداية صعبة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في التاسعة مساءً باستاد السلام، وتنقلها قناة أون سبورت في بث مباشر، على أن يسبقها ويليها استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية لتحليل اللقاء.

موقف الفريقين في جدول الدوري

الزمالك يدخل اللقاء برصيد 7 نقاط جمعها من ثلاث مباريات، حيث فاز على سيراميكا ومودرن سبورت، بينما تعادل سلبياً أمام المقاولون العرب، ويأمل في إضافة ثلاث نقاط جديدة تدعم مسيرته نحو الصدارة.

في المقابل، يعاني فاركو من تراجع النتائج بعدما خسر مباراتين وتعادل في واحدة، ليملك نقطة وحيدة فقط، ويطمح في تحقيق مفاجأة على حساب الزمالك لتعديل أوضاعه في جدول الترتيب.

طاقم التحكيم

أوكلت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى محمود ناصف حكماً للساحة، ويعاونه كل من شريف عبد الله وهشام ربيع، فيما سيكون محمود عبد العزيز حكماً رابعاً، أما تقنية الفيديو فتتولاها الثنائي محمود الدسوقي ووليد ناجي.

آخر نتائج الفريقين قبل اللقاء

في الجولة الماضية، نجح الزمالك في اقتناص فوز مهم على حساب مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، بينما تلقى فاركو هزيمة جديدة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ما يزيد من الضغوط على لاعبيه وجهازه الفني قبل مواجهة الليلة.

المباراة تمثل اختباراً جديداً للزمالك الطامح في المنافسة على اللقب بقوة هذا الموسم، بينما يدخلها فاركو رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الهروب المبكر من صراع القاع.