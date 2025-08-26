قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
عبدالعال يفتح النار: محمد بن رمضان لاعب وهمي والأهلي اتخدع فيه
صحة غزة: بنوك الدم في المستشفيات تعاني من نقص حاد وخطير
الصحة : خفض نسب القيصرية إلى 30% بحلول 2027
مصادر طبية: 22 شهيدا في غارات للاحتلال على عدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم
تواصل التصويت للمصريين بالأردن في اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو فى الجولة الرابعة للدوري الليلة

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وفاركو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز “دوري Nile”.

ويسعى الفارس الأبيض خلال هذه المواجهة لمواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في المربع الذهبي، بينما يبحث فاركو عن انتفاضة تعيده إلى الطريق الصحيح بعد بداية صعبة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في التاسعة مساءً باستاد السلام، وتنقلها قناة أون سبورت في بث مباشر، على أن يسبقها ويليها استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية لتحليل اللقاء.

موقف الفريقين في جدول الدوري

الزمالك يدخل اللقاء برصيد 7 نقاط جمعها من ثلاث مباريات، حيث فاز على سيراميكا ومودرن سبورت، بينما تعادل سلبياً أمام المقاولون العرب، ويأمل في إضافة ثلاث نقاط جديدة تدعم مسيرته نحو الصدارة.

في المقابل، يعاني فاركو من تراجع النتائج بعدما خسر مباراتين وتعادل في واحدة، ليملك نقطة وحيدة فقط، ويطمح في تحقيق مفاجأة على حساب الزمالك لتعديل أوضاعه في جدول الترتيب.

طاقم التحكيم

أوكلت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى محمود ناصف حكماً للساحة، ويعاونه كل من شريف عبد الله وهشام ربيع، فيما سيكون محمود عبد العزيز حكماً رابعاً، أما تقنية الفيديو فتتولاها الثنائي محمود الدسوقي ووليد ناجي.

آخر نتائج الفريقين قبل اللقاء

في الجولة الماضية، نجح الزمالك في اقتناص فوز مهم على حساب مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، بينما تلقى فاركو هزيمة جديدة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ما يزيد من الضغوط على لاعبيه وجهازه الفني قبل مواجهة الليلة.

المباراة تمثل اختباراً جديداً للزمالك الطامح في المنافسة على اللقب بقوة هذا الموسم، بينما يدخلها فاركو رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الهروب المبكر من صراع القاع.

الزمالك وفاركو الزمالك فاركو بطولة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي

الزراعة: لا نعتبر قش الأرز عبئاً بيئياً بل ثروة قومية إذا ما أُحسن استغلاله

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

من كهف أفسس إلى صفحات السنكسار.. الكنيسة تُكرم الفتيان السبعة الأبطال

التضامن الاجتماعي

وحدة تكافؤ الفرص تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها بوزارة التضامن

بالصور

عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد