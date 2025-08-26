زينة عبدالباقي لـ صدى البلد: ولد بنت شايب تحدي درامي جديد وتجربة مميزة

أكدت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي، أن مسلسل “ولد بنت شايب” ، يعد تحدي جديد لها خاصة أنها أول تجربة إخراجية لها في الدراما التليفزيونية، حيث كان تركيزها مسبقًا في الأعمال السينمائية من أفلام قصيرة ومؤخرا فيلمها الروائي الطويل الأول مين يصدق في 2024.

وقالت زينة عبد الباقي ، في تصريحات لصدي البلد : سعيدة بإخراج المسلسل ، تحمست جدًا لإخراج أول مسلسل لي، خاصة أنه قصته مختلفة ومليئة بالإثارة والتشويق واللحظات الإنسانية التي ستفاجئ الجمهور، واعتبره تحدي جديد في مسيرتي الفنية".

وأضافت زينة اشرف عبد الباقي: المسلسل إسمه من إسم الكوتشينة كل حد وراه قصة زي الكوتشينة.

واختتمت زينة أشرف عبد الباقي: " المسلسل يحمل العديد من المفاجآت و سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و العمل مع والدي فخر لي ودوره مختلف جدا.

مسلسل ولد وبنت وشايب عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

المسلسل من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني و اخراج زينة اشرف عبد الباقي.