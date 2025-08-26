مهيب عبدالهادي يرصد ما حققه مجدي عبدالعاطي بالدوري حتى الآن ..تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أرقام مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ نادي مودرن سبورت التي حققها حتى الآن في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مجدي عبد العاطي المدير الفني لمودرن سبورت حتي الأن في الدوري لعب 4 مباريات (الأهلي - الأتحاد - الزمالك - بيراميدز ) حصد 7 نقاط من 12 الفوز علي الأتحاد وبيراميدز تعادل مع الأهلي

هزيمة وحيدة من الزمالك ".

كان مودرن سبورت قد ألحق بفريق بيراميدز هزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وقد فرض مودرن سبورت كلمته مبكرًا عبر غنام محمد الذي افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله علي فوزي الهدف الثاني في الدقيقة 59، وفي الوقت بدل الضائع، سجل كريم حافظ هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة.

بهذه النتيجة، رفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 5 نقاط فقط بعد مرور أربع جولات، ليفشل الفريق السماوي في استثمار عامل الأرض والجمهور وتحقيق فوزه الثاني في البطولة.