تجديد حبس المتهم بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح بالقليوبية 15 يوما

قررت النيابة العامة تجديد حبس عاطل مقيم بدائرة قسم ثان بنها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط المتهم، عقب ورود معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، تفيد باتخاذ المتهم محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبقيادة النقيب فؤاد كوش والنقيب مصطفى الكردي، معاوني المباحث، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر "الآيس" وسلاح ناري فرد خرطوش.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.