روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
توك شو

مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه

أكد عبد الفتاح أحمد، خال أطفال حادث دلجا بالمنيا، أن زوجة الأب قامت بوضع السم لزوجها وأولاده في العيش الشمسي، الذي أعدته بنفسها، وذلك بدافع الغيرة من أم الأولاد بعد عودتها لزوجها.

وأشار" عبد الفتاح"، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "تفاصيل "،مع الإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة "صدى البلد 2"، إلى أن أول الضحايا كان الابن  محمد، ثم شقيقه عمر، تلتهم شقيقتهم ريم. وأضاف أنهم لم يشكوا في البداية، خاصة وأن محمد كان يقيم مع جده، لافتًا إلى أن الأطباء لم يؤكدوا سبب الوفاة في أول الأمر.

رد فعل الأم

 

وأوضح خال الضحايا أن جميع الأطفال كانوا حافظين للقرآن الكريم، وأن والدتهم تعيش حالة انهيار تام، بعد أن سقط أبناؤها واحدًا تلو الآخر ،ودُفنوا في أوقات متقاربة.


النهاية الصادمة

 

واختتم حديثه مؤكدًا أن الأب كان آخر الضحايا، وأن الزوجة حضرت جنازات ودفن كل الأولاد والبنات بدم بارد.

