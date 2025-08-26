مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه

أكد عبد الفتاح أحمد، خال أطفال حادث دلجا بالمنيا، أن زوجة الأب قامت بوضع السم لزوجها وأولاده في العيش الشمسي، الذي أعدته بنفسها، وذلك بدافع الغيرة من أم الأولاد بعد عودتها لزوجها.

وأشار" عبد الفتاح"، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "تفاصيل "،مع الإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة "صدى البلد 2"، إلى أن أول الضحايا كان الابن محمد، ثم شقيقه عمر، تلتهم شقيقتهم ريم. وأضاف أنهم لم يشكوا في البداية، خاصة وأن محمد كان يقيم مع جده، لافتًا إلى أن الأطباء لم يؤكدوا سبب الوفاة في أول الأمر.

رد فعل الأم

وأوضح خال الضحايا أن جميع الأطفال كانوا حافظين للقرآن الكريم، وأن والدتهم تعيش حالة انهيار تام، بعد أن سقط أبناؤها واحدًا تلو الآخر ،ودُفنوا في أوقات متقاربة.



النهاية الصادمة

واختتم حديثه مؤكدًا أن الأب كان آخر الضحايا، وأن الزوجة حضرت جنازات ودفن كل الأولاد والبنات بدم بارد.