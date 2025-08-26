تموين المنيا تواصل حملاتها المكثفة وتحرر 244 مخالفة متنوعة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
 واصلت مديرية التموين بالمنيا، حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي للمتلاعبين بالسلع المدعمة والاستراتيجية وضمان جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن تحرير 244 مخالفة تموينية متنوعة، شملت ضبط صاحب محل بقالة لحيازته 33 كرتونة زيت طعام تمويني مدعم، وضبط مصنع لتعبئة السكر التمويني يقوم بالغش التجاري من خلال التعبئة ناقصة الوزن، حيث تم مصادرة كميات من السكر وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 223 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتجميع بطاقات تموينية بلغت 738 بطاقة لتحقيق أرباح غير مشروعة، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، والتصرف في الدقيق المدعم، والغلق بدون إذن، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شملت عدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما تم تحرير  19 محضرًا متنوعًا في مجال الأسواق، منها محاضر لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حيث تم مصادرة كميات من اللحوم والدواجن والأسماك المملحة والمصنعات الغذائية، فضلًا عن مصادرة نصف طن دقيق، وطن حلوى مولد، و500 كرتونة مشروبات، و150 لفة ملح طعام، بالإضافة إلى محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

