بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا

أصيب 5 أشخاص ، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المنيا رأس غارب، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بإنقلاب سياره ملاكى، بطريق راس غارب الكيلو 106 إلى موقع البلاغ وتبين إصابة أنور. م. م 34 سنه، وأحمد. م. م ، ومودة. م. م، ومصطفى. م. م وإيمان. م. ع مقيمين بمركز ملوى جنوب المنيا.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.