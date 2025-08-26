بعد مباراة المحلة.. شوبير ينتقد لاعبي الأهلي: دماغ مشغولة

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، لاعبين في الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقب تعادل الفريق مع مضيفه المحلة، أمس، في بطولة الدوري.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "طاهر محمد طاهر وحسين الشحات لما نزلوا كانوا متسربعين، رغم إن طاهر نزل وقت كويس من الدقيقة 67 لكنه معرفش برضه، تحس الدماغ مشغولة شوية".

وأضاف شوبير: "موضوع إني أنا بلعب أو مابلعبش، أساسي ولا مش أساسي، أعتقد شوية عامل بعض من مش عايز أقول الزعل، لكنه عامل نوع من الإحباط شوية للاثنين لاعيبة، لكن ده طبيعي في كرة القدم، ممكن تكون أساسي وتقعد بعدها احتياطي".