رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي يتابع التطوير والارتقاء بمستوى الأداء الطبي لمستشفيات وعيادات الغربية

أجري الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي اليوم جولة ميدانية بمحافظة الغربية، تفقد خلالها مستشفى مبرة طنطا، في زيارة تهدف إلى الوقوف على سير أعمال التطوير الجارية، ومتابعة جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، بما يحقق التيسير على المرضى وذويهم، ويعزز كفاءة الخدمة الصحية بالمحافظة.

تعليمات لتحسين خدمات العلاجية

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات السيد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بأهمية المتابعة الدورية للمرافق الصحية في مختلف المحافظات، والعمل على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رئيس هيئة التأمين الصحي

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور أحمد مصطفى العمليات والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، واطلع على سير العمل وخطط التطوير الجارية، ووجّه بسرعة استكمال أعمال التحديث ورفع الكفاءة، بما يتماشى مع معايير الجودة والرعاية الصحية الشاملة.

تطوير مستشفيات والعيادات

وقد أشاد رئيس الهيئة بالخدمات المتخصصة التي تقدمها مستشفى مبرة طنطا، باعتبارها من المستشفيات المهمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تضم المستشفى باقة متنوعة من التخصصات والخدمات الطبية، من بينها:

(جراحة الأورام - الجراحة العامة - جراحة الأنف والأذن والحنجرة - جراحة العظام - النساء والتوليد - جراحة اليد - جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري - جراحة الأطفال - جراحة التجميل - الرمد (العيون) - جراحات اليوم الواحد - العيادات التخصصية - قسم الغسيل الكلوي - قسم الأشعة ورسم المخ )

وتضم المستشفى تجهيزات طبية حديثة تشمل:

120 سريرًا، و13 سرير رعاية مركزة، و13 حضّانة لحديثي الولادة، إلى جانب أطقم طبية وتمريضية على درجة عالية من الكفاءة، تعمل على مدار الساعة لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.

و رافق سيادته الدكتور احمد عطا رئيس الادارة المركزية للشئون الطبية وكان في استقباله الدكتور كريم بركات مدير عام فرع الغربية و الدكتور محمد الششتاوي مدير عام المستشفى .

رفع كفاءة الخدمات



وأكد الدكتور أحمد مصطفى في ختام جولته أن الهيئة العامة للتأمين الصحي مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير المنشآت الطبية ورفع مستوى الأداء المهني داخل المستشفيات التابعة لها، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين المنظومة الصحية وتوفير خدمات صحية آمنة وفعالة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.