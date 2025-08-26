قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 3700 طن مساعدات في «زاد العزة» الـ 23 إلى غزة
محافظات

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي يتابع التطوير والارتقاء بمستوى الأداء الطبي لمستشفيات وعيادات الغربية

رئيس هيئة التأمين الصحي بمحافظة الغربية
رئيس هيئة التأمين الصحي بمحافظة الغربية
الغربية أحمد علي

أجري الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي اليوم  جولة ميدانية بمحافظة الغربية، تفقد خلالها مستشفى مبرة طنطا، في زيارة تهدف إلى الوقوف على سير أعمال التطوير الجارية، ومتابعة جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، بما يحقق التيسير على المرضى وذويهم، ويعزز كفاءة الخدمة الصحية بالمحافظة.

تعليمات لتحسين خدمات العلاجية

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات السيد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بأهمية المتابعة الدورية للمرافق الصحية في مختلف المحافظات، والعمل على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رئيس هيئة التأمين الصحي 

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور أحمد مصطفى العمليات والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، واطلع على سير العمل وخطط التطوير الجارية، ووجّه بسرعة استكمال أعمال التحديث ورفع الكفاءة، بما يتماشى مع معايير الجودة والرعاية الصحية الشاملة.

تطوير مستشفيات والعيادات 

وقد أشاد رئيس الهيئة بالخدمات المتخصصة التي تقدمها مستشفى مبرة طنطا، باعتبارها من المستشفيات المهمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تضم المستشفى باقة متنوعة من التخصصات والخدمات الطبية، من بينها:
(جراحة الأورام - الجراحة العامة - جراحة الأنف والأذن والحنجرة - جراحة العظام - النساء والتوليد - جراحة اليد - جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري - جراحة الأطفال - جراحة التجميل - الرمد (العيون) - جراحات اليوم الواحد - العيادات التخصصية - قسم الغسيل الكلوي - قسم الأشعة ورسم المخ )
وتضم المستشفى تجهيزات طبية حديثة تشمل:
120 سريرًا، و13 سرير رعاية مركزة، و13 حضّانة لحديثي الولادة، إلى جانب أطقم طبية وتمريضية على درجة عالية من الكفاءة، تعمل على مدار الساعة لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.
و رافق سيادته الدكتور احمد عطا رئيس الادارة المركزية للشئون الطبية وكان في استقباله الدكتور كريم بركات مدير عام فرع الغربية  و الدكتور محمد الششتاوي مدير عام المستشفى .

رفع كفاءة الخدمات 


وأكد الدكتور أحمد مصطفى في ختام جولته أن الهيئة العامة للتأمين الصحي مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير المنشآت الطبية ورفع مستوى الأداء المهني داخل المستشفيات التابعة لها، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين المنظومة الصحية وتوفير خدمات صحية آمنة وفعالة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسبن خدمات عيادات التأمين الصحي مستشفيات الغربية

