خطر قادم.. هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟
حقيقة صرف منح مالية من وزارة التضامن بمناسبة العام الدراسي
برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا
الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025
قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات
معلومات الوزراء: 38% من الكنديين و49% من الأمريكيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي
بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
نواب وأحزاب يدينون اعتقال "ميدو": انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وانحياز من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.. ومطالب بالإفراج الفوري عنه
توفيق عبد الحميد: أزمتي مع شركة المياه في طريقها للحل.. أشكر المسؤولين علي الاستجابةl خاص
أخبار البلد

الصحة: إغلاق 16 منشأة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالمقطم

جانب من الحملات
جانب من الحملات
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 16 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة المقطم، بعد رصد مخالفات خطيرة تهدد سلامة المرضى، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة أجرتها الوزارة بالتعاون مع جهات مختصة.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجنة مشتركة ضمت ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، قامت بمراجعة أنشطة عدد من المراكز الخاصة التي تروج خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الالتزام بالمعايير الطبية أو وجود إشراف من متخصصين مؤهلين.

غياب التراخيص اللازمة من وزارة الصحة

‎من جانبه، أكد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن الحملات كشفت عن مخالفات جسيمة تشمل: غياب التراخيص اللازمة من وزارة الصحة، تشغيل عمالة غير مؤهلة، حيازة مواد مخدرة، عدم الالتزام بمعايير الأمان، وضبط أدوية ومستحضرات غير مرخصة أو مجهولة المصدر. 

وأشار إلى أنه تم إغلاق هذه المنشآت وتشميعها، مع إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

‎وأضاف «النحاس»: “نحرص على حماية صحة وسلامة المرضى من خلال تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت الخاصة بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة. لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تخالف هذه المعايير.”

‎ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت الطبية قبل تلقي العلاج، وتقديم الشكاوى أو الاستفسارات عبر الخط الساخن (01207474740) من خلال الاتصال المباشر أو رسائل «واتس آب»، أو عبر الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام».

