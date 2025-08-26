الزمالك في مواجهة فاركو الليلة.. تغيير هجومي مرتقب في التشكيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة قوية أمام فاركو، في التاسعة مساء اليوم على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على "أون سبورت إف إم"، أن المدير الفني للزمالك يخطط لإجراء تعديل وحيد على التشكيل الأساسي، يتمثل في استبعاد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، والدفع باللاعب ناصر منسي في مركز رأس الحربة، بعد مشاركة الدباغ أساسياً في الجولة الماضية أمام مودرن سبورت.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي الونش – حسام عبدالمجيد – محمود بنتايج

خط الوسط: محمد شحاتة – عبدالله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان ألفينا – ناصر منسي – شيكو بانزا

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك

يعاني الفريق الأبيض من غيابات مؤثرة، حيث يفتقد جهود 8 لاعبين، ويغيب الثلاثي أحمد ربيع، ومحمود جهاد، وأحمد حمدي بسبب الإصابة، فيما خرج من القائمة لأسباب فنية كل من: سيف الدين الجزيري، ومهدي سليمان، وعبد الحميد معالي، وعمرو ناصر، ومحمد السيد.