توك شو

رئيس بيت العائلة في ألمانيا: نرفض المساس بأمن السفارات المصرية

منار عبد العظيم

أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن الجاليات المصرية في الخارج نظمت وقفات تضامنية أمام السفارات المصرية بمختلف الدول الأوروبية، رفضًا لأي تهديد أو مساس بأمن هذه السفارات، مشددًا على أن المصريين في الخارج حريصون على تمثيل بلدهم بشكل مشرّف.

دعوة لحماية السفارات واحترام الحق في التعبير

وفي مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، قال ثابت: "من حقنا كمصريين التعبير عن رأينا بشكل سلمي"، مضيفًا أن الجاليات المصرية طالبت الشرطة والسلطات المحلية في الدول المضيفة بحماية السفارات المصرية وضمان أمنها.

انتقاد لازدواجية المعايير في التعامل مع المصريين

وتطرق ثابت إلى واقعة القبض على الشاب المصري أحمد عبدالقادر في لندن، معتبرًا أنها تكشف عن ازدواجية في المعايير تجاه المصريين الوطنيين، بالمقارنة مع عناصر جماعة الإخوان المتواجدين في لندن وألمانيا، والذين يسيئون إلى مصر ومؤسساتها دون ردع قانوني واضح.

التزام بالتحضر والوقفات السلمية

وأشار رئيس بيت العائلة المصرية إلى أن كل الوقفات التي نظمها المصريون في الخارج كانت سلمية بالكامل، مؤكدًا التزامهم بالقانون واحترامهم لبلدان الإقامة، مع الأمل في أن تُقدّر السلطات المحلية هذا السلوك وتكف عن أي ممارسات ظالمة بحق أبناء الجالية.

رئيس بيت العائلة المصرية ألمانيا الجاليات المصرية المصريين في الخارج

