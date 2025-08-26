ألمانيا لن تنضم إلى مبادرة عدد من الحلفاء الغربيين للاعتراف بدولة فلسطينية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث قال المستشار الألماني إن ألمانيا لن تنضم إلى المبادرة التي أطلقها عدد من الحلفاء الغربيين للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف: “لا نعتقد أن الشروط اللازمة للاعتراف بدولة فلسطينية قد توافرت بعد”.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها الوحشية على أبناء الشعب الفلسطيني العزل في المحافظة، عبر الاقتحامات المتكررة للأحياء السكنية ومداهمة المنازل وتخريب الممتلكات.