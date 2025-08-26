قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
الأردن يعلن ترشيح فيلم "اللي باقي منك" لجوائز الأوسكار في الدورة الـ98

فيلم اللي باقي منك
فيلم اللي باقي منك
محمد نبيل

رشح الأردن الفيلم الطويل "اللي باقي منك" للكاتبة والمخرجة الأردنية الفلسطينية شيرين دعيبس ليكون المرشح الرسمي للمملكة في الدورة الـ98 من جوائز الأوسكار، للتنافس على جائزة أفضل فيلم روائي طويل دولي لعام 2026. 

وقع اختيار لجنة مستقلة بالكامل مؤلفة من ستة أعضاء – خبراء ومهنيين أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع - على الفيلم. وبصفتها الجهة الرسمية المخولة في المملكة لتقديم الأفلام للترشح لجوائز الأوسكار، تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سير العملية والتأكد من التزامها بالمعايير والشروط المطلوبة.
 

حققت دعيبس انطلاقتها بفيلمها الروائي الأول الرائد "أمريكا"، الذي عُرض في مهرجان صندانس السينمائي لعام 2009، قبل أن يفوز بجائزة النقاد الدوليين المرموقة "فيبريسي" في أسبوعي المخرجين بمهرجان كان، وحصد الفيلم أكثر من اثنتي عشر جائزة دولية، وثلاثة ترشيحات لجائزة Independent Spirit، وترشيحًا لجائزة غوثام لأفضل فيلم. في العام نفسه، اختارت مجلة فارايتي دعيبس من ضمن قائمة"عشرة مخرجين جديرين بالمتابعة".

ظهرت دعيبس لأول مرة كممثلة في فيلمها الروائي الثاني "مي في الصيف"، الذي عرض في مهرجان صندانس السينمائي عام ٢٠١٣، كما عُرض في مهرجان البندقية، وحصلت دعيبس على جائزة صندانس/NHK الدولية لصانعي الأفلام. أما على الصعيد التلفزيوني، فقد أخرجت وأنتجت تنفيذيًا حلقات من مسلسلات "رامي"و"مو" و"أوزارك"، وظهرت كضيفة شرف في مسلسل "غوثام". "وقد عزز عملها في مسلسل “جرائم القتل فقط في المبنى"، المرشح لجائزة إيمي، سمعتها كراوية قصص ذات رؤية متميزة.
 

تدور أحداث فيلم "اللي باقي منك" حول مراهق فلسطيني ينخرط في احتجاجات بالضفة الغربية، وتروي والدته قصة عائلتهم الممتدة لأجيال وما قدمته من الأمل والشجاعة والنضال الدؤوب منذ عام 1948 والذي أدى إلى هذه اللحظة المصيرية. الفيلم من بطولة صالح بكري وآدم بكري ومحمد بكري وشيرين دعيبس وماريا زريق.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم صُوّر في الأردن، في العاصمة عمّان ومحافظة البلقاء على مدى ستة أسابيع بمشاركة 90 فردًا من طاقم العمل المحلي. كما حصل على حافز الرد المالي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
 

عُرض الفيلم لأول مرة وحاز على إشادة النقاد في مهرجان صندانس السينمائي لعام 2025. ومنذ ذلك الحين، فاز الفيلم بالعديد من الجوائز الكبرى، بما في ذلك جائزة البوابة الذهبية وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي دولي في مهرجان سيدني السينمائي وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو في مهرجان ماليزيا السينمائي الدولي.
 

من المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتاريخ 16 كانون الأول عن قائمة الأفلام المؤهلة للنهائيات لحفل جوائز الأوسكار لعام 2026، فيما سيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة بتاريخ 22 كانون الثاني من العام المقبل. وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ98 في 16 آذار 2026.

