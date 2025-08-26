ضبط التيك توكر "بسنت محمد" بتهمة نشر محتوى خادش والتعدي على القيم الأسرية بالتجمع

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "بسنت محمد"، التي تعرف على تطبيق "تيك توك"، بعد توجيه اتهامات لها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا ومشاهد خادشة للحياء، وتعدٍّ على القيم الأسرية والمجتمعية بالتجمع.

جاء ذلك عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول عدد من الفيديوهات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها المتهمة وهي تقوم بأداء حركات وإيحاءات تُعتبر خادشة للحياء العام، الأمر الذي أثار استياءًا واسعًا بين المستخدمين.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها، أقرت بإنشاء حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الفيديوهات بهدف زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح من الإعلانات والدعم المادي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.