بـ69 منحة كاملة.. وزيرة التنمية المحلية تشهد تكريم أوائل الثانوية بالمحافظات



شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الثلاثاء احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC والجامعة الألمانية الدولية GIU لتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى محافظات مصر ال27 وذويهم، لتسليمهم وثائق المنح الدراسية الكاملة المخصصة للدراسة بكليات الجامعتين للعام الدراسى المقبل 2025 -2026 ، والبالغ عددها ٦٩ منحة دراسية.



جاء ذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء دكتور علاء عبدالمعطي كفر الشيخ والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية ويوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية و عمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس و أولياء أمور الطلاب وعدد من القيادات الإعلامية المتخصصة بقطاع التعليم.



وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالتواجد في هذه الحدث المهم للاحتفال بأوائل المحافظات من شباب مصر الواعد ونشهد معاً لحظة مهمة في مسيرة كل طالب وطالبة منكم وهي لحظة استحقاق ثمرة الجهد والمثابرة بالحصول علي منح دراسية متميزة من الجامعة الألمانية بالقاهرة التي نقدر لها دورها الوطني الرائد في دعم شبابنا المتميز من مختلف محافظات الجمهورية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا الاحتفال ليس مجرد مناسبة لتوزيع منح دراسية بل هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي التعليم والبحث العلمي اهتماما بالغاً وتضع الاستثمار في الإنسان علي رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة .

وأضافت الدكتورة منال عوض: لقد أثبتم أن التفوق لا يعرف مكاناً محدداً ولا يقتصر علي محافظة أو مدينة بعينها بل هو ثمرة الإصرار والإرادة والعمل الدؤوب واليوم نري هذا التنوع الرائع الذي يجمع أبناء محافظاتنا جميعاً في لوحة وطنية مشرفة تؤكد أن مصر غنية بعقولها المبدعة وطاقاتها الشابة.



وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه المنح الدراسية فرصة عظيمة أمام الطلاب لتوسيع آفاق المعرفة والاندماج في بيئة أكاديمية متميزة بالجامعة الألمانية تتيح التعلم وفق أحدث النظم العالمية وتمنح أدوات الإبداع والابتكار للمشاركة في خدمة المجتمع والإسهام في نهضته وتقدمه .



وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للجامعة الألمانية بالقاهرة علي ما تقدمه من مبادرات وطنية مخلصة تسهم في إعداد جيل جديد من العلماء والمبتكرين، كما حرصت علي تقديم الشكر للدكتور أشرف منصور والدكتور ياسر حجازي وجميع القائمين علي العملية التعليمية بالجامعة علي المنح التي يتم تقديمها لأبناء المحافظات من المتفوقين والأوائل والدعم المقدم من الجامعة للمحافظات .

مصر تنتظر منكم الكثير

وأوصت الدكتورة منال عوض ، الطلاب المتفوقين بأن يجعلوا من رحلتهم التعليمية طريقاً للتميز والريادة والاجتهاد .. فمصر تنتظر منكم الكثير ولديها فيكم الكثير من الأمل .. مضيفة : اجعلوا هذه الفرصة بداية لمسيرة جديدة من العطاء والنجاح والتفوق وأن تضعوا نصب أعينكم ان نجاح الفرد هو نجاح لوطنه.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ان التعاون بين الوزارة والجامعة الالمانية مستمر ومتواصل في مجالات كثيرة وعلي رأسها مشروع الهوية البصرية والمساهمات المجتمعية في عدد من القطاعات .



وهنأت الدكتورة منال عوض أولياء أمور الطلاب المتفوقين من الأوائل ، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية القادمة .



ومن جانبه قدم الدكتور أشرف منصور الرئيس المؤسس للجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس الأمناء المشارك للجامعة الألمانية الدولية، الشكر للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي حضورها الاحتفالية اليوم والسادة المحافظين .



وأكد د.أشرف منصور، أن الجامعة تضع نصب أعينها التنمية في كل ربوع مصر من خلال الطلاب، وهو ما يتمثل في حضور وزيرة التنمية المحلية والمحافظين، لافتًا أن الجامعة أيضًا تشرفت بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع الهوية البصرية، والذي يعد أيضًا أحد أهداف الجامعة لتقديم تنمية في كل جزء في مصر.



وأضاف الدكتور أشرف منصور :" اليوم على جميع الطلاب مسؤولية كبيرة وهذه المنحة تكريم لكم ولأسرتك ولمحافظتكم ولوطنك، وقبولك في الجامعة هذا يعني انك مؤهل لذلك وأن المدارس الحكومية التي حصلت منها على التعليم هي مدارس حكومية قدمت تعليم مجاني متميز."

وأكد د.أشرف منصور أن كفاح الأسرة المصرية مع أولادهم يدعو للفخر، وأن الجامعة تساهم في هذا الدعم سواء للأسرة أو للوطن من خلال هذه المنح، قائلًا :" بلدنا أولوية واللي مالوش أصول مالوش هوية ونحن نمنحكم هذه المنحة لتنمية مصر".

كما ألقي كل من الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية ويوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية كلمات خلال الاحتفالية بالإضافة إلي إلقاء مجموعة من الطلاب المتفوقين الذين حصلوا علي منح دراسية في سنوات سابقة من الجامعة الالمانية لكلمات حثوا فيها الطلاب الجدد علي الاجتهاد واستكمال مسيرة تفوقهم في الحياة الجامعية الجديدة .