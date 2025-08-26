باير ليفركوزن يضم قائد ريال مدريد السابق

أكد تقرير صحفي، أن نادي باير ليفركوزن الألماني، حسم صفقة ضم لوكاس فاسكيز، قائد ريال مدريد السابق، في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فقد فاجأ باير ليفركوزن الجميع بإتمامه صفقة التعاقد مع لوكاس فاسكيز، الذي سيعزز مركز الجناح الأيمن لوصيف الدوري الألماني، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، في صفقة انتقال حر بعد عدم تجديد عقده مع ريال مدريد.

وأضافت أنه سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات قليلة، بعد وصول اللاعب إلى النادي الألماني صباح اليوم الثلاثاء.

يأتي انضمام لوكاس فاسكيز إلى بايرن ليفركوزن بعد فشل محاولة النادي الألماني في التعاقد مع جوناثان كلاوس من نيس الفرنسي بسبب خلافات مالية، وبدلاً من ذلك، اختار النادي اللاعب المخضرم البالغ من العمر 34 عامًا، والذي لعب مع ريال مدريد لمدة 17 موسمًا (10 منها في الفريق الأول)، وحقق 23 لقبًا.