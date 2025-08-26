بعثة التجديف الشاطئي تعود للقاهرة بعد المشاركة ببطولة البلطيق الدولية

عادت بعثة المنتخب المصري للتجديف الشاطئي إلى مطار القاهرة قادمة من ليتوانيا بعد حصد ميدالية تاريخية في بطولة البلطيق الدولية للتجديف الشاطئي المقامة في ليتوانيا على مدار يومي 23 و24 أغسطس الجاري.

وحصد القارب المصري الذي يضم الثنائي أحمد العتيق، ومريم همام الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط ببطولة البلطيق الدولية للتجديف الشاطئي في ليتوانيا والتي تُعد من أقوى بطولات التجديف الشاطئي على المستوى الدولي.

وقدم اللواء شريف المقاطي، رئيس الاتحاد المصري التجديف، الشكر للبعثة المصرية على ما حققوه من نتائج مشرفة خلال منافسات البطولة حيث قدم الجميع أقصى ما لديهم وظهروا بالشكل اللائق وسط منافسة شرسة بين الدول المنافسة، مؤكدا أن تلك الخطوة هي بداية الطريق الصحيح نحو تحقيق ما يتم تخطيطه فنيا داخل الاتحاد.

وتابع اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري التجديف، أن القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي يعمل جاهدا على الوصول باللاعبين إلى أقصى مستوى فني وسط دعم كامل من الجميع لتنفيذ الرؤية الخاصة بالتجديف الشاطئي.

وتضم بعثة الفراعنة في بطولة البلطيق الدولية للتجديف الشاطئي كلًا من اللواء محمد نور سالم رئيس البعثة والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للتجديف الكابتن محمود عبد الحليم مدرب منتخب مصر للتجديف.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب زياد سلامة، أحمد العتيق فيما تضم قائمة اللاعبات مريم همام، روبا بكير.